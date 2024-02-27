В ДНР командир «Азова» получил 29 лет колонии заочно за обстрел гражданских объектов

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира гаубичного артиллерийского дивизиона нацполка «Азов»* майора Максима Юхимчука к 29 годам колонии за обстрелы населённого пункта Лебединское Новоазовского района Донецкой Народной Республики.

Как установило следствие, с 24 февраля по 17 марта 2022 года по приказу Юхимчука ежедневно обстреливались осколочно-фугасными снарядами жилые дома в населённом пункте Лебединское Новоазовского района ДНР.

Многие объекты были повреждены или разрушены.

«Приговором суда Юхимчуку назначено наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как уточнила Главная военная прокуратура России, Юхимчук признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство, двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы), ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба).

Ранее RT сообщал, что в ДНР боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство трёх человек.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.