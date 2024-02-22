В ДНР боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство трёх человек
22 февраля 2024

В ДНР боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство трёх человек

22 февраля 2024 | 16:31

В ДНР боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство трёх человек

21 февраля 2024 | 10:48

Боевику «Азова» дали пожизненное за расстрел автобуса с надписью «Дети»

20 февраля 2024 | 17:08

Суд в ДНР приговорил пожизненно наёмника из Грузии за убийство военных ВС России

19 февраля 2024 | 18:58

Детский омбудсмен помогла 11 украинским детям воссоединиться с родственниками

19 февраля 2024 | 12:17

Кузнецова: с конца 2023 года из-за терактов со стороны ВСУ погибли 11 детей

19 февраля 2024 | 11:41

Омбудсмен заявила о вербовке украинскими спецслужбами подростков в России

19 февраля 2024 | 11:20

Детский омбудсмен рассказала о преследовании приёмных семей со стороны Украины

15 февраля 2024 | 20:46

Бастрыкин встретился с руководителями российских СМИ

15 февраля 2024 | 18:32

В ДНР морпех ВСУ заочно получил пожизненный срок за тройное убийство

14 февраля 2024 | 12:16

WSJ: ВСУ приходится следить за политикой в США из-за дефицита боеприпасов

Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Алексея Буру к пожизненному заключению за убийство трёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Бура расстрелял гражданский автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина. Мирные жители скончались на месте.

«Бура признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к пожизненному заключению за расстрел автобуса с детьми.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.