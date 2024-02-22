В ДНР боевик «Азова» получил пожизненный срок за убийство трёх человек

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Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Алексея Буру к пожизненному заключению за убийство трёх мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в марте 2022 года Бура расстрелял гражданский автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина. Мирные жители скончались на месте.
«Бура признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Судом ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что суд в ДНР приговорил боевика «Азова» к пожизненному заключению за расстрел автобуса с детьми.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.