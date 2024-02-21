Боевику «Азова» дали пожизненное за расстрел автобуса с надписью «Дети»

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению боевика «Азова»* Дениса Жучкова за расстрел автобуса с детьми, в ходе которого погибли четыре человека.

Верховный суд ДНР признал доказательства, собранные Следственным комитетом России, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

«Приговором суда Жучкову назначено заочное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в марте 2022 года азовец контролировал в одном из районов Мариуполя проезжие части и однажды открыл огонь по автобусу с наклеенными лентами и надписями «Дети» на кузове. Четыре человека, включая одного ребёнка, погибли, ещё трое получили ранения.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил командира взвода полка «Азов»* Владислава Дашковского к 25 годам колонии за приказ о ликвидации мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.