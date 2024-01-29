В ДНР боевик «Азова» получил 25 лет колонии за приказ о расстреле мирного жителя
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В ДНР боевик «Азова» получил 25 лет колонии за приказ о расстреле мирного жителя

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Верховный суд ДНР заочно приговорил командира взвода полка «Азов»* Владислава Дашковского к 25 годам колонии за приказ о ликвидации мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 12 апреля 2022 года боевики задержали мирного жителя. Дашковский, полагая, что задержанный поддерживает Россию, приказал своему подчинённому Анатолию Килюшику убить его. Килюшик открыл огонь, гражданский погиб на месте.

«Приговором суда Дашковскому заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Килюшик получил 25 лет колонии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.