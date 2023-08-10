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Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил командира отряда спецназначения «Азов»* Анатолия Килюшика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел жителя Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Он признан виновным по пунктам «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, в апреля 2022 года в Мариуполе боевики задержали мирного жителя и доставили его в административное здание, где Килюшик убил его из пистолета-пулемёта.

1 августа Военная прокуратура Объединённой группировки войск вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении боевиков «Азова», обстреливавших из миномётов жилые дома.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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