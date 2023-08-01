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Военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азова» за расстрелы в Мариуполе

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении боевиков «Азова»*, обстреливавших из миномётов жилые дома.
Военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азова» за расстрелы в Мариуполе
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  • © Tetra Images

«Военная прокуратура... утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении военнослужащих... Максима Онипченко и Эдуарда Варбанского», — говорится в сообщении.

Боевики обвиняются в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 1 ст. 356 УК России и ч. 2 ст. 167 УК России.

По версии следствия, весной 2022 года фигуранты дела производили неизбирательные «веерные» обстрелы села Бердянское Мангушского района ДНР. В результате одного из них была разрушена школа, воспитанники и персонал не пострадали.

Ранее большинство участников террористического националистического батальона «Азов», процесс над которыми идёт в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, отказались признать свою вину.

RT рассказывал об уголовных делах всех подсудимых.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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