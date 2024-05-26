RT в Telegram
Подпишись

NYT: западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации

Короткая ссылка
Западное оружие не оправдало себя в зоне российской спецоперации на Украине.
NYT: западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации
  • AP

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова украинских командиров.

«Некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в материале.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина стала отказываться от некоторых американских ракет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить