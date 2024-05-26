Западное оружие не оправдало себя в зоне российской спецоперации на Украине.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова украинских командиров.

«Некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей», — говорится в материале.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина стала отказываться от некоторых американских ракет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие.