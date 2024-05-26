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Меркурис: ВСУ вынуждены полностью отказаться от некоторых американских ракет

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Украина стала отказываться от американских ракет из-за их неэффективности в зоне СВО, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Меркурис: ВСУ вынуждены полностью отказаться от некоторых американских ракет
  • AP

«Некоторое время назад мы получили... сообщение о том, что артиллерийский снаряд Excalibur успешно глушится, теперь The Washington Post сообщает нам, что Excalibur оказался настолько неэффективным, что украинцы наконец полностью прекратили его использование», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории России.

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