RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину

Короткая ссылка
Заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину
  • AP
  • © Denes Erdos

«Если вы посмотрите на европейскую политическую арену, то увидите всё более и более сумасшедшие заявления, которые делают ведущие политики Европы», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, такая риторика повышает риск эскалации конфликта в регионе.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство изучает возможную отправку войск на запад Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники в случае появления на Украине станут целью ВС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить