Глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину

Заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если вы посмотрите на европейскую политическую арену, то увидите всё более и более сумасшедшие заявления, которые делают ведущие политики Европы», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, такая риторика повышает риск эскалации конфликта в регионе.

Ранее советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство изучает возможную отправку войск на запад Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что любое иностранное вооружение и любые иностранные наёмники в случае появления на Украине станут целью ВС России.