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Крозетто: помощь Киеву должна оставить открытой возможность начала переговоров

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что помощь Киеву со стороны его западных союзников должна оставить открытой возможность начала мирных переговоров.
Крозетто: помощь Киеву должна оставить открытой возможность начала переговоров
  • AP

Об этом пишет издание La Stampa.

По его мнению, в настоящее время ошибочно нагнетать и без того значительную напряжённость.

Крозетто отметил, что необходимо помочь Украине защитить себя, потому что, если ей не помочь, разразится третья мировая война.

При этом он добавил, что помощь должна быть оказана так, чтобы оставить открытой возможность заключения перемирия и начала мирных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что Украина может потерять огромные территории, если Соединённые Штаты вновь проигнорируют предложения России по мирным переговорам.

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