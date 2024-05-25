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Антонов: Киев потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Украина может потерять огромные территории, если Соединённые Штаты вновь проигнорируют предложения России по мирным переговорам.
Антонов: Киев потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России
  • © пресс-служба Посольства России в США

Об этом он сказал в интервью американскому изданию Newsweek.

По словам Антонова, если предложения Москвы по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, Украина потеряет куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у неё сейчас.

Он также заявил, что США специально пытаются перевернуть всё с ног на голову, заявляя о том, что Россия якобы не готова к мирному диалогу по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны только с учётом сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции.

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