Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до четырёх
- © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
«Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из посёлка Октябрьский», — сообщил он.
По словам губернатора, в больницах находятся 12 пострадавших от огня ВСУ.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
Девятилетняя девочка и восьмилетний мальчик пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области.