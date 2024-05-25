Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до четырёх человек, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из посёлка Октябрьский», — сообщил он.

По словам губернатора, в больницах находятся 12 пострадавших от огня ВСУ.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

Девятилетняя девочка и восьмилетний мальчик пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области.