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Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх

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Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — сообщил он.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки ВСУ в посёлке Дубовое и селе Таврово пострадали четыре человека.

Средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ региона.

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