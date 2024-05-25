Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области возросло до трёх, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в посёлке Дубовое погибла мирная жительница. Женщина в момент атаки была в теплице и скончалась от полученных травм до прибытия скорой», — сообщил он.

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки ВСУ в посёлке Дубовое и селе Таврово пострадали четыре человека.

Средства ПВО сбили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ региона.