Девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

Маленький ребёнок пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, сразу несколько населённых пунктов атаковали дронами-камикадзе.

«На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка девяти лет», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что ребёнок получил осколочное ранение левой голени, машина сгорела полностью.

Ранее сообщалось ещё об одном несовершеннолетнем пострадавшем.

Украинская армия открыла огонь сразу по нескольким сёлам в Грайворонском городском округе.