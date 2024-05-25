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Девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

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Маленький ребёнок пострадал при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Девятилетняя девочка пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По его словам, сразу несколько населённых пунктов атаковали дронами-камикадзе.

«На автодороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района дроном был атакован движущийся автомобиль. В результате взрыва пострадала девочка девяти лет», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что ребёнок получил осколочное ранение левой голени, машина сгорела полностью.

Ранее сообщалось ещё об одном несовершеннолетнем пострадавшем.

Украинская армия открыла огонь сразу по нескольким сёлам в Грайворонском городском округе.

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