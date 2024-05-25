Гладков: два человека погибли из-за обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, 10 пострадали в результате обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВС Украины.

«ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района из РСЗО», — написал он в Telegram.

Глава региона добавил, что два человека погибли — у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, 10 человек пострадали, среди них восьмилетний мальчик.

Ранее Гладков сообщил, что украинская армия открыла огонь сразу по нескольким сёлам в Грайворонском городском округе.