НАТО усиливает поддержку Киева, но при этом направлять ему свои войска не будет, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag.

«Хотя мы усиливаем поддержку самообороны Украины, мы не планируем отправлять войска НАТО на Украину... НАТО не станет частью конфликта», — отметил он.

Столтенберг уточнил, что теоретически сбивать ракеты ВС России можно было бы с территории Польши или Румынии, например, с помощью батарей Patriot.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский выступил за то, чтобы украинские войска могли обстреливать территорию России.

Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на удары ВС Украины по объектам на территории России.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, приглашённым на якобы мирную конференцию в Швейцарии полезно знать о призыве Столтенберга снять ограничения на удары Киева по территории России.