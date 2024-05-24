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Парламент Грузии анонсировал процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

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С 27 мая парламент Грузии запустит процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об иноагентах.
Парламент Грузии анонсировал процедуру преодоления вето на закон об иноагентах
  • AP

Как сообщает ТАСС, вопрос о вето будет обсуждаться на заседании комитета по юридическим вопросам парламента. Если комитет одобрит преодоление вето, вопрос вынесут на пленарное заседание 28 мая.

Депутат от парламентского большинства Дмитрий Хундадзе выразил уверенность в том, что вето будет преодолено, «закон войдёт в силу».

«Если же нам предстоит выбрать между усилением суверенитета Грузии и авиабилетами и визами, мы примем решение в пользу Родины», — цитирует его «Взгляд».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении Грузии в связи с её законопроектом об иноагентах.

Также в Politico заявили, что Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса.

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