Гладков: на подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей

Над Белгородским районом сработали средства ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава. Пожарными дружинами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — сказал Гладков.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.

Из-под завалов достали двоих погибших.