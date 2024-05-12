Гладков: на подлёте к Белгороду сбито несколько воздушных целей
- РИА Новости
«Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава. Пожарными дружинами очаг возгорания был оперативно ликвидирован», — сказал Гладков.
ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж.
Из-под завалов достали двоих погибших.