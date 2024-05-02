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В Совфеде отреагировали на заявление Риги о разрешении Украине наносить удары по России

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Сенатор Андрей Климов прокомментировал заявление Латвии о разрешении Украине наносить удары по России.

«Страны Евросоюза продолжают делать громкие заявления, исходя исключительно из собственных интересов», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметил сенатор, такие высказывания могут быть связаны с двумя предстоящими событиями — конференцией по Украине в Швейцарии и выборами в Европарламент.

Климов также призвал дать правовую оценку действиям западных политиков, которые передают Киеву оружие и согласовывают удары по территории России.

Как ранее сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Латвия должна рассказать, кто разрешил Украине бить по России.

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