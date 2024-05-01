Захарова: Латвия должна рассказать, кто разрешил Украине бить по России
Министерство иностранных дел Латвии должно предъявить список стран, которые разрешили Украине атаковать территорию России с помощью их оружия, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
- РИА Новости
«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала она в Telegram.
Как ранее сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.
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