Захарова: Латвия должна рассказать, кто разрешил Украине бить по России

Министерство иностранных дел Латвии должно предъявить список стран, которые разрешили Украине атаковать территорию России с помощью их оружия, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

РИА Новости

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала она в Telegram. Как ранее сообщила глава МИД Латвии Байба Браже, ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.