Захарова: отказ Латвии от русского языка в школах является дискриминацией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение правительства Латвии отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах является проявлением дискриминации.

По её словам, российская сторона расценивает действия Латвии не только как грубое принижение значения русского языка и всего того, что связано с Россией, но и как яркое проявление шовинизма, прогрессирующего «дискриминационного отношения к нашим соотечественникам» по языковому и этническому признакам.

«Подобная политика — это прямое нарушение базовых прав человека», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Латвии с 2026 года откажутся от изучения в школах русского языка как второго иностранного.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение властей Латвии отказаться от преподавания русского языка в школах даже как иностранного — очередной пример неприкрытой русофобии и дискриминации, а также грубое нарушение прав россиян на сохранение культурной идентичности.