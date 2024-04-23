Москалькова: отказ Латвии от изучения в школах русского языка — пример русофобии
- РИА Новости
Такую точку зрения высказала в личном Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Уважение к языковому и культурному многообразию является основой для развития толерантного и открытого общества», — написала омбудсмен.
Москалькова добавила, что этот шаг ставит под угрозу не только права русскоязычных жителей Латвии, но и перспективы самих латышей учиться и работать в России.
Ранее сообщалось, что в Латвии с 2026 года откажутся от изучения в школах русского языка как второго иностранного.