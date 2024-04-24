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Литва требовала от БДИПЧ ОБСЕ недопуска наблюдателей из России и Белоруссии

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Литва поставила Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ условие исключить наблюдателей с российским и белорусским гражданством в качестве требования для организации миссии по наблюдению за выборами президента страны.
Литва требовала от БДИПЧ ОБСЕ недопуска наблюдателей из России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Lina Reshetnyk

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Речь идёт о Белоруссии и Российской Федерации», — ответили в бюро на запрос о государствах, недопуск граждан которых в Литве поставили условием для организации миссии по наблюдению за выборами.

21 марта власти Литвы без объяснения причин прекратили пропускать грузовые автомобили из Калининградской области России.

Министерство информации Белоруссии в качестве ответной меры ограничило доступ к ряду средств массовой информации Латвии, Литвы и Эстонии.

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