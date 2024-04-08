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Власти Белоруссии ограничили доступ к ряду СМИ Латвии, Литвы и Эстонии

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Министерство информации Белоруссии в качестве ответной меры ограничило доступ к ряду средств массовой информации Латвии, Литвы и Эстонии.
Власти Белоруссии ограничили доступ к ряду СМИ Латвии, Литвы и Эстонии
  • Gettyimages.ru

«В связи с введением запрета на деятельность отдельных средств массовой информации Беларуси на территории Латвии, Литвы и Эстонии в качестве ответной меры... принято решение о запрете деятельности ряда интернет-ресурсов этих государств на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что Белоруссия настроена на созидание и никому не угрожает, но готовится к войне.

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