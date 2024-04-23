Делегаты съезда оппозиции беспрепятственно прошли контроль в аэропорту Кишинёва
- AP
Как сообщает ТАСС, об этом заявила депутат парламента Молдавии Ирина Лозован, которая встречала людей после прошедших накануне задержаний.
«Самолёт прибыл в Кишинёв через Ереван. Все благополучно прошли пограничный контроль», — сказала Лозован.
Она рассказала, что 22 апреля делегатов съезда встречали в аэропорту люди в военной форме, некоторых отводили на допрос, у других конфисковывали деньги.
Вечером 22 апреля сообщалось, что в аэропорту Кишинёва несколько часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.
Как заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор, некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинёва, стало плохо.
У молдавских оппозиционеров проходят обыски. К нескольким представителям силовики пришли домой, изъяли деньги и телефоны.