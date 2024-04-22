Одной из участников оппозиционного объединения стало плохо в аэропорту Кишинёва

Одной из участников оппозиционного молдавского объединения, вернувшихся из Москвы, стало плохо в аэропорту.

Самочувствие женщины ухудшилось во время долгого досмотра. Ей вызвали скорую.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинёва уже более трёх часов держат участников оппозиционного молдавского объединения, которые прилетели из Москвы.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

В него уже вошли движение «Шор» и четыре молдавские оппозиционные партии: «Возрождение», «Шанс», VICTORIE и «Альтернативная сила спасения Молдавии».