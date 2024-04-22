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Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за страха перед Россией

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Владимир Зеленский заявил, что Запад не отправляет войска в зону украинского конфликта из страха перед полномасштабным конфликтом с Россией.
Зеленский: Запад не отправляет войска на Украину из-за страха перед Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью HugoDécrypte.

По словам Зеленского, если Киеву не помогают своими вооружёнными силами, поскольку боятся, что начнётся война с Россией, это говорит о том, что «они действительно боятся» России.

Он назвал эту ситуацию цинизмом, так как, по его словам, получается, что Соединённые Штаты не боятся возможной войны с Ираном, одобряя пакет помощи для Израиля.

Ранее Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля.

Международный юрист Клайн Престон заявил RT, что Зеленский призывает Запад защищать Украину так же, как и Израиль, но Киев не понимает, как устроена политика в Вашингтоне.

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