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Юрист Престон назвал Украину страной-попрошайкой

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Международный юрист Клайн Престон заявил RT, что Владимир Зеленский призывает Запад защищать Украину так же, как и Израиль, но Киев не понимает, как устроена политика в Вашингтоне.
Юрист Престон назвал Украину страной-попрошайкой
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

По его словам, Украина остаётся страной-попрошайкой, а Израиль благодаря своим лоббистам получает определённые бонусы.

«Лоббистские усилия Украины сводятся, насколько я понимаю, к работе с компанией Burisma и немногочисленным кругом лиц для воздействия на американскую политику через, к примеру, сына президента США», — отметил Престон.

Юрист добавил, что эффективно внедрить на Украине систему «Железный купол», как в Израиле, практически невозможно из-за размера страны, логистики и дальности действия ВС России.

Ранее Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля.

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