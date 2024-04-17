Юрист Престон назвал Украину страной-попрошайкой

Международный юрист Клайн Престон заявил RT, что Владимир Зеленский призывает Запад защищать Украину так же, как и Израиль, но Киев не понимает, как устроена политика в Вашингтоне.

По его словам, Украина остаётся страной-попрошайкой, а Израиль благодаря своим лоббистам получает определённые бонусы.

«Лоббистские усилия Украины сводятся, насколько я понимаю, к работе с компанией Burisma и немногочисленным кругом лиц для воздействия на американскую политику через, к примеру, сына президента США», — отметил Престон.

Юрист добавил, что эффективно внедрить на Украине систему «Железный купол», как в Израиле, практически невозможно из-за размера страны, логистики и дальности действия ВС России.

Ранее Зеленский обратился к западным странам с призывом защищать Украину так же, как они защищали Израиль во время атаки Ирана.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля.