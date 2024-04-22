Песков: ВС России улучшают свои позиции в ходе СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска улучшают свои позиции в ходе СВО.

«Российские вооружённые силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции. В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна», — заявил он.

По его словам, решение палаты представителей США выделить деньги киевским властям «принципиально не поменяет ситуацию на поле боя».

«В целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. Выделенные деньги, эти вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики», — подчеркнул он.

Ранее палата представителей США приняла ряд законопроектов, направленных на выделение помощи Израилю, Украине и Тайваню.

При этом глава американского комитета сената по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели.