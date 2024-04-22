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Буданов: убитый перебежчик Кузьминов не заботился о безопасности и желал славы

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что лётчик-предатель Максим Кузьминов, который в 2023 году перегнал на Украину российский военный вертолёт, чье тело было найдено в Испании, не заботился о своей безопасности.
Буданов: убитый перебежчик Кузьминов не заботился о безопасности и желал славы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Буданова, это классическая психологическая ошибка людей, когда у них появляются деньги, они расслабляются и якобы смотрят за своей безопасностью.

«Вместе с тем желание славы застилает глаза всем», — добавил он.

Глава ГУР МО Украины сообщил, что Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о своей жизни за границей.

22 февраля отец Максима Кузьминова в беседе с RT предположил, что сына «убрали». Как писали журналисты El Mundo, перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

Издание The New York Times сообщало, что в Максима Кузьминова стреляли шесть раз и переехали его тело на машине в Испании.

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