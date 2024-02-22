Отец убитого в Испании перебежчика Кузьминова предположил, что сына «убрали»

Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, предположил, что сына «убрали».

В беседе с RT он отметил, что предателей не уважает ни одна сторона конфликта: ни враги, ни свои. По его словам, такого человека «уберут» рано или поздно.

«Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать... Поэтому они же (Украина. — RT), наверное, сами убрали его», — заявил отец Кузьминова.

Собеседник RT предположил, что какую-то роль в предательстве сына сыграла его мать, которую завербовали за границей.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.