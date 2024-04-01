NYT: в перебежчика Кузьминова стреляли шесть раз и переехали его на машине

В лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал на Украину российский военный вертолёт, стреляли шесть раз и переехали его тело на машине в Испании, пишет американская газета The New York Times.

Журналисты ссылаются на «высокопоставленного чиновника» из Гражданской гвардии, который утверждает, что стоящие за убийством Кузьминова направили «чёткий сигнал» своими действиями.

«Двое нападавших окликнули его и открыли огонь, хотя в него попало шесть пуль, большая часть которых поразила корпус, Кузьминов смог пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал», — отмечают авторы статьи.

Как отмечается, Кузьминов вёл в Вильяхойосе «нескромную жизнь», «прожигал деньги» и ездил на чёрном Mercedes S-класса.

Отец Максима Кузьминова в беседе с RT предположил, что сына «убрали». Как писали журналисты El Mundo, перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.