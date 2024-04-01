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NYT: в перебежчика Кузьминова стреляли шесть раз и переехали его на машине

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В лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году перегнал на Украину российский военный вертолёт, стреляли шесть раз и переехали его тело на машине в Испании, пишет американская газета The New York Times.
NYT: в перебежчика Кузьминова стреляли шесть раз и переехали его на машине
  • © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Журналисты ссылаются на «высокопоставленного чиновника» из Гражданской гвардии, который утверждает, что стоящие за убийством Кузьминова направили «чёткий сигнал» своими действиями.

«Двое нападавших окликнули его и открыли огонь, хотя в него попало шесть пуль, большая часть которых поразила корпус, Кузьминов смог пробежать небольшое расстояние, прежде чем упал», — отмечают авторы статьи.

Как отмечается, Кузьминов вёл в Вильяхойосе «нескромную жизнь», «прожигал деньги» и ездил на чёрном Mercedes S-класса.

Отец Максима Кузьминова в беседе с RT предположил, что сына «убрали». Как писали журналисты El Mundo, перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

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