Столтенберг назвал срочным вопрос поставок Украине систем ПВО
Об этом Столтенберг сказал на полях встречи глав МИД G7 на острове Капри.
«Это срочно. Потому что каждый день задержки приводит к большему ущербу для Украины», — цитирует его РИА Новости.
Генсек добавил, что чем быстрее системы ПВО будут поставлены на Украину, тем будет лучше для неё.
Главком ВСУ Александр Сырский обсудил с главнокомандующим Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи положение дел на фронте, а также потребности украинской армии в вооружениях.