Столтенберг назвал срочным вопрос поставок Украине систем ПВО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос поставок Вооружённым силам Украины систем противовоздушной обороны является срочным.

Об этом Столтенберг сказал на полях встречи глав МИД G7 на острове Капри.

«Это срочно. Потому что каждый день задержки приводит к большему ущербу для Украины», — цитирует его РИА Новости.

Генсек добавил, что чем быстрее системы ПВО будут поставлены на Украину, тем будет лучше для неё.

Главком ВСУ Александр Сырский обсудил с главнокомандующим Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи положение дел на фронте, а также потребности украинской армии в вооружениях.