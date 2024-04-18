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Сырский доложил главкому сил НАТО в Европе о потребностях ВСУ

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Главком ВСУ Александр Сырский обсудил с главнокомандующим Объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи положение дел на фронте, а также потребности украинской армии в вооружениях.
Сырский доложил главкому сил НАТО в Европе о потребностях ВСУ
  • Legion-Media

Говоря в социальных сетях о своей беседе с американским генералом, Сырский назвал её «важным разговором».

«Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжёлой бронетехнике», — отметил главком ВСУ, добавив, что также в ходе обсуждения была затронута тема военно-технического сотрудничества Украины с США и другими западными союзниками.

Ранее Сырский заявил, что обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась.

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