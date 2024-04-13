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Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке

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Главком ВС Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке.
Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidentia

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в Telegram.

«Обстановка на восточном фронте в последние дни существенно обострилась», — указал Сырский.

По его словам, обострению ситуации на ряде направлений способствует устоявшаяся сухая погода, сделавшая доступной для танков открытую местность. 

Ранее из приказа Сырского стало известно, что бойцы ВСУ не подчиняются приказам командования и дезертируют.

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