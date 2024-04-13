РИА Новости: солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют
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В документе отмечается, что в числе военных уголовных правонарушений украинских военных, требующих немедленной реакции, в частности, указаны «неисполнение приказа», «неподчинение», «самовольное оставление воинской части или места службы», «дезертирство».
В приказе указывается несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений.
Ранее военный эксперт Чэн Си в колонке для новостного портала NetEase заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово дезертируют из-за неприязни к Владимиру Зеленскому.