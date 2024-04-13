Бойцы ВСУ не подчиняются приказам командования и дезертируют, пишет РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским.

В документе отмечается, что в числе военных уголовных правонарушений украинских военных, требующих немедленной реакции, в частности, указаны «неисполнение приказа», «неподчинение», «самовольное оставление воинской части или места службы», «дезертирство».

В приказе указывается несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений.

Ранее военный эксперт Чэн Си в колонке для новостного портала NetEase заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово дезертируют из-за неприязни к Владимиру Зеленскому.