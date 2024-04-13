RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют

Короткая ссылка
Бойцы ВСУ не подчиняются приказам командования и дезертируют, пишет РИА Новости со ссылкой на приказ об укреплении дисциплины, подписанный главкомом ВСУ Александром Сырским.
РИА Новости: солдаты ВСУ не подчиняются приказам и дезертируют
  • AP
  • © Libkos

В документе отмечается, что в числе военных уголовных правонарушений украинских военных, требующих немедленной реакции, в частности, указаны «неисполнение приказа», «неподчинение», «самовольное оставление воинской части или места службы», «дезертирство».

В приказе указывается несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений.

Ранее военный эксперт Чэн Си в колонке для новостного портала NetEase заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины массово дезертируют из-за неприязни к Владимиру Зеленскому. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить