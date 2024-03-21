Военнослужащие Вооружённых сил Украины массово дезертируют из-за неприязни к Владимиру Зеленскому. Такую точку зрения высказал военный эксперт Чэн Си в колонке для новостного портала NetEase.

По его словам, масштаб дезертирства на Украине очень высок. Эксперт отметил, что украинские военнослужащие не желают отдавать свои жизни за Зеленского и выражают несогласие с его решениями.

Одним из таких решений эксперт назвал приказ Зеленского удерживать ряд населённых пунктов ценой высоких потерь. Помимо этого, недовольство военных вызвала отставка экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее газета The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ дезертируют из-за остановки помощи США.