NetEase: военнослужащие ВСУ массово дезертируют из-за Зеленского
- AP
По его словам, масштаб дезертирства на Украине очень высок. Эксперт отметил, что украинские военнослужащие не желают отдавать свои жизни за Зеленского и выражают несогласие с его решениями.
Одним из таких решений эксперт назвал приказ Зеленского удерживать ряд населённых пунктов ценой высоких потерь. Помимо этого, недовольство военных вызвала отставка экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Ранее газета The New York Times сообщила, что солдаты ВСУ дезертируют из-за остановки помощи США.