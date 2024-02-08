NYT: солдаты ВСУ дезертируют из-за остановки помощи США

Капитан ВСУ, член украинского разведывательного подразделения Олег Войцеховский заявил о дезертирстве в рядах армии Украины из-за остановки помощи Соединённых Штатов киевским властям.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

По словам Войцеховского, украинские военные начали испытывать неуверенность в будущих поставках боеприпасов со стороны Запада.

«Это то, что есть, но нам всё равно нужно выполнять наши задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — отметил он.

Вместе с этим ещё в ноябре 2023 года генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз.

А в августе сообщалось, что солдатами ВСУ из 123-й бригады территориальной обороны за попытку дезертирства были расстреляны 23 сослуживца.