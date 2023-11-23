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Генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз

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Количество случаев дезертирства в украинских войсках увеличилось в последнее время в десятки раз, говорится в заявлении Генпрокуратуры Украины.
Генпрокуратура Украины сообщила о росте числа дезертиров из ВСУ в десятки раз
  • Gettyimages.ru

Как передаёт РИА Новости, в 2021 году в стране возбудили 117 уголовных дел о дезертирстве, ещё 2028 солдат покинули места службы, пообещав вернуться, также было зафиксировано 33 самострела.

За девять месяцев текущего года из ВСУ сбежали 4638 военных, временно оставили часть 10 940, совершён 161 самострел.

Отмечается, что во многих боевых частях украинской армии не хватает 30—40% личного состава, почти везде присутствует скрытое дезертирство. Бойцы симулируют болезни, стараются задержаться в штабах и тыловых частях, лишь бы не отправляться на фронт.

В августе сообщалось, что солдаты ВСУ из 123-й бригады территориальной обороны расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца.

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