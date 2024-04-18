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Документ ФСБ: Смерш сорвал в РККА мятеж украинских националистов в 1944 году

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Советская военная контрразведка Смерш летом 1944 года сорвала вооружённый мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию.

Об этом информирует ФСБ со ссылкой на рассекреченный архивный документ.

Согласно нему, группа военнослужащих 148 запасного стрелкового полка 20 запасной стрелковой дивизии готовила вооружённое выступление в полку.

Они, как отмечает РИА Новости, рассчитывали привлечь на свою сторону весь личный состав полка, укомплектованный мобилизованными с Западной Украины.

Ранее ФСБ России опубликовала документы о создании контрразведки Смерш.

Кроме того, ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в лагере военнопленных под Сталинградом.

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