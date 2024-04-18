Документ ФСБ: Смерш сорвал в РККА мятеж украинских националистов в 1944 году
Об этом информирует ФСБ со ссылкой на рассекреченный архивный документ.
Согласно нему, группа военнослужащих 148 запасного стрелкового полка 20 запасной стрелковой дивизии готовила вооружённое выступление в полку.
Они, как отмечает РИА Новости, рассчитывали привлечь на свою сторону весь личный состав полка, укомплектованный мобилизованными с Западной Украины.
Ранее ФСБ России опубликовала документы о создании контрразведки Смерш.
Кроме того, ФСБ опубликовала документы о зверствах нацистов в лагере военнопленных под Сталинградом.