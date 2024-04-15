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Полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины

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Полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, что ВПК Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта с Россией.

Кроме того, по его мнению, Украина практически полностью зависит от западной поддержки, в то время как Россия наращивает темпы производства вооружений.

«Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада», — сказал Рейснер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях.

Также ряд стран Европы отвергли просьбы Украины о передаче ей систем ПВО Patriot.

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