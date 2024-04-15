Полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины
Кроме того, по его мнению, Украина практически полностью зависит от западной поддержки, в то время как Россия наращивает темпы производства вооружений.
«Киев, можно сказать, находится на жизнеобеспечении Запада», — сказал Рейснер.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях.
Также ряд стран Европы отвергли просьбы Украины о передаче ей систем ПВО Patriot.