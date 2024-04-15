Кулеба: Украина просит партнёров передать ей системы Patriot на любых условиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеканалу ТСН призвал Запад передать Киеву системы противовоздушной обороны, в первую очередь зенитные ракетные комплексы Patriot, на любых условиях.

«Дорогие мои, всё что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Кулеба заявил, что от мягкого выпрашивания систем ПВО он переходит к жёсткому.