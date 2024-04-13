RT в Telegram
Подпишись

FT: ряд стран Европы отвергли просьбы Украины о передаче ей систем ПВО Patriot

Короткая ссылка
Некоторые европейские страны заявили, что не планируют отправлять Украине системы ПВО Patriot, аргументируя это тем, что им самим «необходимо сохранить обороноспособность».

Об этом пишет Financial Times.

«Киев лоббирует отправку на Украину систем Patriot из Польши, Румынии и Испании», — говорится в статье.

По данным газеты, Украине необходимо семь систем Patriot, однако, как отмечается в публикации, согласовать отправку «сложно».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать системы ПВО Patriot Украине.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германии ещё долго придётся поставлять оружие и боеприпасы Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить