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Депутат Рады назвала чрезмерным предложение повысить зарплату военным ВСУ

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Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая осудила предложение повысить зарплаты военным ВСУ и выплаты семьям погибших.

«Считаю, что повышение выплат военнослужащим ещё на 70 тыс. грн. — это о включении «печатного станка». Я и 15 млн грн. выплат семье погибшего считаю чрезмерными», — написала она в Facebook*.

По словам депутата, стране не осилить таких выплат и это приведёт только к увеличению дыры в бюджете.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины и попросил денег.

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