Депутат Рады назвала чрезмерным предложение повысить зарплату военным ВСУ

Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая осудила предложение повысить зарплаты военным ВСУ и выплаты семьям погибших.

«Считаю, что повышение выплат военнослужащим ещё на 70 тыс. грн. — это о включении «печатного станка». Я и 15 млн грн. выплат семье погибшего считаю чрезмерными», — написала она в Facebook*.

По словам депутата, стране не осилить таких выплат и это приведёт только к увеличению дыры в бюджете.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины и попросил денег.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.