Депутат: Украина платит жизнями своих граждан ради интересов горстки политиканов

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв заявил в беседе с RT о циничности Запада, в том числе по отношению к Украине.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что Запад не просто рационален и прагматичен, а крайне циничен, и его практика сдавать, а порой и уничтожать тех, кто работает на него, с целью замести следы — это стало общим правилом на протяжении не только последних десятилетий, но, наверное, и всей западной цивилизации. Поэтому можно лишь посочувствовать не только украинскому народу, но и тем, кто посчитал, что с ними будет по-другому. С ними будет ровно так же», — подчеркнул депутат.

По его словам, надежда на принятие и адаптацию в западном обществе с украденными у украинского народа деньгами не будет реализована с украинскими политиками.

«Потому что мы уже многократно видели, как те крупные мировые лидеры, иногда и руководители стран, которые на протяжении долгих лет сотрудничали с Западом, делились национальными богатствами, прежде всего сырьевыми, собственной страны», — заключил парламентарий.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

Сейчас следствие во взаимодействии с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверяет источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США.

Также проверяется причастность к этому конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада.