Лукашенко: Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что украинская сторона провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине.

«Эти удары (ВСУ. — RT) по чувствительным точкам в России — ну так и ответ соответствующий. Я думаю, что на Украине обезумевших много людей, но не все», — отметил он.

Лукашенко выразил мнение, что украинская сторона услышала позицию России об ответе на удары по российским объектам энергетики и после этого «будет какой-то отскок в этом плане».

«А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов», — сказал президент Белоруссии.

11 апреля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.