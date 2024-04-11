Путин назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины

Российский лидер Владимир Путин во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины, так как это оказывает влияние на украинский ОПК.

«Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причём напрямую», — сказал Путин.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.