Путин назвал удары по украинским энергообъектам частью демилитаризации Украины
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«Прежде всего, мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК — на оборонно-промышленный комплекс Украины, причём напрямую», — сказал Путин.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.