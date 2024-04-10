Пашинян: Армения не против делимитации границ с четырёх сел Тавушской области

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не против начала процесса делимитации границ с четырёх сел Тавушской области.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырёх сел Газахской области Азербайджана», — сказал Пашинян.

Уточняется, что сёла перешли под контроль Армении в результате военных действий 1990-x годов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.

5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.