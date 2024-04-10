Пашинян: Армения не против делимитации границ с четырёх сел Тавушской области
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырёх сел Газахской области Азербайджана», — сказал Пашинян.
Уточняется, что сёла перешли под контроль Армении в результате военных действий 1990-x годов.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.
5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.