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Пашинян: Армения не против делимитации границ с четырёх сел Тавушской области

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Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван не против начала процесса делимитации границ с четырёх сел Тавушской области.
Пашинян: Армения не против делимитации границ с четырёх сел Тавушской области
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Мы не против начать процесс делимитации с Тавушской области и четырёх сел Газахской области Азербайджана», — сказал Пашинян.

Уточняется, что сёла перешли под контроль Армении в результате военных действий 1990-x годов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.

5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.

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