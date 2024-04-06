МИД Армении: позиции Еревана и Баку по двум пунктам мирного договора далеки друг от друга
Об этом пишет РИА Новости.
«У нас есть исторический шанс по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе», — сказал он.
Мирзоян отметил, что Ереван привержен мирной повестке и подходит конструктивно ко всем вопросам. По его словам, в ходе переговоров по заключению мирного договора стороны достигли ряда договорённостей.
«К сожалению, есть два важных вопроса, по которым представления сторон далеки друг от друга», — добавил министр.
20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку ещё не определились с картами, по которым должны пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран.
5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.