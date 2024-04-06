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МИД Армении: позиции Еревана и Баку по двум пунктам мирного договора далеки друг от друга

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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что позиции Еревана и Баку по двум пунктам проекта мирного договора пока далеки друг от друга.

Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть исторический шанс по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе», — сказал он.

Мирзоян отметил, что Ереван привержен мирной повестке и подходит конструктивно ко всем вопросам. По его словам, в ходе переговоров по заключению мирного договора стороны достигли ряда договорённостей.

«К сожалению, есть два важных вопроса, по которым представления сторон далеки друг от друга», — добавил министр.

20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку ещё не определились с картами, по которым должны пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран.

5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил о последствиях попыток Запада сделать Армению вооружённым форпостом на Кавказе.

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