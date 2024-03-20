Пашинян: Ереван и Баку не определились с картами для делимитации
- AFP
- © Armenian parliament
Об этом пишет ТАСС.
«На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет соглашения относительно карт», — заявил он.
По его словам, есть понимание, что делимитация должна пройти на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года.
Ранее Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.
В службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщали, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.