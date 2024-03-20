RT в Telegram
Подпишись

Пашинян: Ереван и Баку не определились с картами для делимитации

Короткая ссылка
Ереван и Баку ещё не определились с картами, по которым должны пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян: Ереван и Баку не определились с картами для делимитации
  • AFP
  • © Armenian parliament

Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент между Арменией и Азербайджаном нет соглашения относительно карт», — заявил он.

По его словам, есть понимание, что делимитация должна пройти на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Ранее Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сёл Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдёт на компромисс с Баку по вопросу приграничных сёл-эксклавов, то существует угроза начала нового вооружённого конфликта.

В службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщали, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить